МВД Белоруссии сообщило о задержании 125 протестующих за 2 часа акции в Минске. Пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова заявила РИА «Новости», что задержанным вменяют участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Группировка бронетехники в центре Минска увеличена. Как передает «Интерфакс», на территорию Дворца Независимости, где находится резиденция Александра Лукашенко, к уже имеющимся двум бронетранспортерам подошла колонна еще из пяти БТР. Опознавательные знаки и номера на технике закрашены зеленой краской. На броне — военнослужащие с крупнокалиберными пулеметами. На крыше дворца замечены вооруженные люди. Между тем протестующие подошли вплотную к оцеплению из бойцов ОМОНа, стоящих у резиденции и скандируют лозунги.

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила ввод в воскресенье в Минск бронетехники. «В Минск введены БТР-80. Это боевая машина, которая используется для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях», — заявила Чемоданова.