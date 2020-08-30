«Интерфакс»: Группировка бронетехники в центре Минска увеличена

Как сообщают «Интерфаксу» очевидцы, на территорию Дворца Независимости, где находится резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко, к уже имеющимся двум бронетранспортерам подошла колонна еще из пяти БТР. Опознавательные знаки и номера на технике закрашены зеленой краской. На броне — военнослужащие с крупнокалиберными пулеметами.