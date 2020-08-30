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17:05, 30 августа 2020

Дети Рамзана Кадырова вновь примут участие в турнире по боксу

Дети главы Чечни Рамзана Кадырова вновь примут участие в турнире по боксу. Они заявлены на соревнования, которые пройдут через несколько дней в Грозном.

Речь идет о турнире под названием «Время Легенд», который посвящен памяти первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Как написал в своем инстаграме глава бойцовского клуба «Ахмат», в показательных боксерских боях выступят четыре сына нынешнего чеченского лидера. В первый раз бои с их участием состоялись в рамках турнира по смешанным единоборствам около четырех лет назад. Занимавший на тот момент пост главы ММА боец Федор Емельяненко раскритиковал факт их проведения из-за того, что в соревнованиях участвовали несовершеннолетние дети. В Кремле тогда говорили, что боями без правил в Чечне могут заинтересоваться надзорные органы, но никакой реакции с их стороны не было. А в октябре 2017 года дети Кадырова участвовали в показательных боях по правилам любительского бокса перед финалом чемпионата России в Грозном.

В последний раз сыновья Кадырова участвовали в одном из московских турниров в феврале этого года.



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