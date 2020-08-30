Фигурант «московского дела» Егор Жуков сообщил об отчислении из НИУ ВШЭ. Об этом решении он узнал почти сразу после информации о своем зачислении. Егор Жуков добавил, что через свой источник в руководстве вуза получил подтверждение слов ректора о нежелательности продолжения обучения.