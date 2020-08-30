Десятки тысяч протестующих вышли сегодня на улицы Минска

Площадь Независимости была заранее перекрыта силовиками, поэтому демонстранты пришли на проспект Независимости — и идут в сторону стелы «Минск — город-герой».

Часть митингующих направилась к площади Государственного флага, где расположена резиденция Лукашенко, который отмечает сегодня день рождения. Резиденция оцеплена. Протестующие остановились недалеко от шеренги силовиков и скандируют «Мы безоружны», «Саша, выходи, будем поздравлять!». Силовики с начала акции задержали несколько десятков человек, сколько точно, сейчас установить сложно.

Войска вводятся в центр Минска, где проходят массовые протесты оппозиции. Как сообщают очевидцы, спецтехника и БМП с военнослужащими выдвинулись предположительно из места дислокации бригады спецназа ВВ МВД Белоруссии в районе Уручье. Часть военнослужащих передвигается на броне 10 БМП, другие на грузовых автомобилях. Колонна движется в направлении центра Минска, — сообщает «Интерфакс».