Во Франции задержан офицер, которого подозревают в госизмене и передаче сверхсекретных документов спецслужбам РФ

Во Франции задержан офицер, которого подозревают в госизмене и передаче сверхсекретных документов российским спецслужбам. Как рассказала в эфире радио «Европа 1» министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, органам правосудия теперь предстоит определить, виновен ли военный. По имеющимся сведениям, подполковник, имя которого не называется, работал на базе НАТО в Италии. Сейчас он помещен в одну из тюрем Парижа. Российские власти эту информацию не комментировали.