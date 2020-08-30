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16:34, 30 августа 2020

Экс-фигуранта «московского дела» Егора Жукова исключили из магистратуры ВШЭ

В своем YouTube-канале он рассказал, что это произошло в одностороннем порядке через 1,5 часа после зачисления и заключения договора. Причины Жукову не объяснили. Молодой человек подавал документы на отделение «Искусство кино: режиссура и драматургия» и успешно прошел вступительные испытания. Позже Жукову пришло сообщение от сотрудницы приемной комиссии, которая сообщила, что от договора «избавились по указке сверху». По информации Жукова, после расторжения договора ВШЭ закрыло курс «Искусство кино», объяснив это уходом куратора Владимира Мирзоева. Однако сам режиссер говорит, что курс закрыли, так как «в эту историю вмешались обстоятельства непреодолимой силы».



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