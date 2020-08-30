Владимир Путин в очередной раз позвонил Александру Лукашенко

Владимир Путин в очередной раз позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин поздравил Лукашенко с днем рождения, главы государств договорились в «ближайшие недели» встретиться в Москве. Нынешний разговор Путина и Лукашенко стал пятым по счету с момента президентских выборов и начала протестов в Белоруссии.