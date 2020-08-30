Корреспондент ТАСС Иван Колыганов перестал выходить на связь из Минска. Как сообщает само агентство, с телефона корреспондента пришло сообщение, что он находится в РУВД Октябрьское. Колыганов лишь сегодня утром приехал утром в белорусскую столицу, и как утверждают в редакции, из гостиничного номера не выходил.