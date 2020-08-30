Часть участников «Марша мира и справедливости» в Минске направилась в сторону Дворца Независимости

Часть участников оппозиционного «Марша мира и справедливости» в Минске направилась в сторону Дворца Независимости, где располагается резиденция президента Белоруссии. Оппозиционные телеграм-каналы ранее призвали протестующих изменить маршрут, чтобы оставить на площади перед резиденцией «подарки для Лукашенко», который отмечает сегодня день рождения.

По данным ТАСС на площади Независимости задержаны около десяти человек. Агентство сообщает, что их отвели в автозаки, которые после этого уехали с площади. Telegram-канал Onliner передает, что задержаны около 30 человек.

В белорусской столице вновь наблюдаются проблемы с интернетом и мобильной связью во время очередной акции протеста. По данным РИА «Новости», жители города сообщают о перебоях в работе мессенджеров, уменьшении скорости передачи данных или даже полном отключении интернета у некоторых операторов.