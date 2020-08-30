Предстоящий учебный год в столичных школах должен пройти в обычном режиме, несмотря на коронавирус, сообщил мэр Сергей Собянин. Он также сообщил, что 5 и 6 сентября не будет массового празднования Дня города в Москве, состоятся мероприятия в парках и скверах. Фейерверков и крупных концертов не будет.