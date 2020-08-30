Германия подтвердила получение запроса России по делу о госпитализации Алексея Навального

Он остается в коме в больнице, родные считают, что его отравили. Тем временем МВД намерено еще несколько недель выяснять обстоятельства случившегося.

Запрос в Берлин направила российская генпрокуратура. Она попросила немецкие власти предоставить результаты анализов и информацию о предварительном диагнозе Алексея Навального. Минюст Германии получил запрос в четверг, пишет газета Welt am Sonntag. Если просьбу удовлетворят, то делом об отравлении Алексея Навального займётся Генпрокуратура Берлина, отмечает издание. Напомним, политику стало плохо во время авиарейса из Томска в Москву 10 дней назад. Его сначала госпитализировали в больницу Омска, затем перевезли в берлинскую клинику Шарите. Родные и соратники Навального подозревают, что его отравили. Врачи Шарите подтвердили эту версию, но вещество точно не определено. В российском надзорном ведомстве ранее заявляли, что не нашли свидетельств совершения умышленных преступных действий в отношении оппозиционного политика. Состояние Навального по-прежнему тяжёлое, но непосредственной угрозы жизни нет, заявила берлинская клиника. Он в реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Тем временем МВД России продлило до 20 сентября проверку в связи с госпитализацией Навального, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свой источник. Инициировала проверку Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

США, страны Евросоюза и Великобритания ранее призвали Россию провести прозрачное расследование отравления Алексея Навального.