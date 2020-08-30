Лукашенко и Путин договорились в ближайшие недели встретиться в Москве

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в ближайшие недели встретиться в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. О визите руководителя республики главы Белоруссии и России договорились по телефону.

Вряд ли Лукашенко едет консультироваться, на этот момент у него скорей всего нет плана действий. Такое мнение в эфире телеканала «Настоящее время» высказал филосов, колумнист Европейского радио Максим Горюнов.

Горюнов подчеркнул, что Лукашенко обладает таким характером и складом ума, что вряд ли будет просить помощи в выборе правильного решения.