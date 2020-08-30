В городах Белоруссии вновь проходят акции протеста. Самым массовым стал марш в Минске. Как пишет белорусский сайт Tut.by, к нему присоединились десяти тысяч человек. Участники продолжают прибывать. Поступают сообщения о задержаниях.

В городе закрыты центральные станции метро. Оцеплена крупнейшая в Минске площадь Независимости, где планировали митинговать участники протестной акции. Оцеплена и площадь Государственного флага – ранее протестующих призывали оставлять там подарки ко дню рождения президента, которому сегодня исполнилось 66 лет. Корреспонденты, работающие на месте событий, передают, что в Минске отключили интернет – проблемы возникли одновременно у всех операторов. Журналистов, которым сохранили аккредитации для освещения событий в стране, предупредили, чтобы они не приближались к протестующим на расстояние менее ста метров.

Акции протеста сегодня также проходят в Бобруйске, Витебске, Бресте, Гомеле и Могилёве.