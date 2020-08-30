На 73 году жизни скончался художественный руководитель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров, сообщает агентство «Интерфакс». Кино— и телепродюсер Прохоров был сооснователем анимационной студии «Пилот». За проект «Смешарики» в 2008 году он получил государственную премию, напоминает ТАСС.