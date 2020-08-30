Офицера Вооружённых сил Франции заподозрили в передаче секретных документов российским спецслужбам. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министра вооружённых сил страны. Детали не разглашаются. Известно лишь, что офицер проходил службу на военной базе в Италии. Сейчас подполковник под арестом в Париже.