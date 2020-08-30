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15:32, 30 августа 2020

Офицера Вооружённых сил Франции заподозрили в передаче секретных документов российским спецслужбам

Офицера Вооружённых сил Франции заподозрили в передаче секретных документов российским спецслужбам. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министра вооружённых сил страны. Детали не разглашаются. Известно лишь, что офицер проходил службу на военной базе в Италии. Сейчас подполковник под арестом в Париже.



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