Десятки тысяч человек, по оценкам сайта Tut.by, присоединились к протестному маршу в Минске

Десятки тысяч человек, по оценкам сайта Tut.by, присоединились к протестному маршу в столице Белоруссии. Участники требуют отставки президента Александра Лукашенко. Акция проходит в день рождения белорусского лидера, ему сегодня исполнилось 66 лет. Протестующие планировали собраться на крупнейшей в городе площади Независимости, однако она ещё рано утром была перекрыта. Колонны вышли на центральную магистраль города – проспект Независимости. Радио Свобода передаёт, что поток людей полностью занял проезжую часть. Проспект перекрыт. Закрыты центральные станции метро. В центр города доставлены водомёты и автозаки. Поступают сообщения о задержаниях.

В Минске возникли проблемы с интернетом. Об этом сообщают сразу несколько белорусских СМИ. Оперативно обмениваться информацией стало гораздо сложнее, рассказал в эфире телеканала «Настоящее время» участник акции Алексей. Сайт Tut.by пишет, что на перебои жалуются абоненты всех операторов — МТС, Life и A1.