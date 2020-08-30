В Забайкалье трех местных жителей оштрафовали за то, что они изменили название своего поселка на цитирую «Путин вор»

Жители посёлка городского типа АгИнское в Бурятском округе уверяли судью: они изменили название шутки ради, хотели повеселить друг друга. Судья решил иначе, признав всех виновными в мелком хулиганстве. Одного забайкальца оштрафовали на 800 рублей, еще двух на 700, сообщается на сайте Агинского районного суда. Отмечается, что сельчане во время заседания признали вину и раскаялись. Название поселка, выложенное на сопке камнями при въезде в этот населённый пункт, в начале лета было изменено на «Путин вор». Несколько часов оно выглядело так. Буквы местные жители заменили ночью, это обнаружили не сразу. Фото, опубликованное в чате поселка в мессенджере Viber, быстро разошлось по местным группам и социальным сетям. Полиция начала искать тех, кто изменил название. Сначала в администрации АгИнского района заявляли, что это фотомонтаж. Однако затем глава района Андрей Дашин подтвердил подлинность фотографий. Чиновник сказал, что ему очень стыдно за посёлок и всех людей, которые в нём живут.

На сопке где в ночь на 1 июня появилась надпись с критикой президента Путина, как пишут региональные СМИ обычно размещают поздравления с очередной годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.