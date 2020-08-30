Причиной крушения самолета Су-27 в Крыму в конце марта стал взрыв двигателя ракеты

К такому выводу пришла комиссия Минобороны.

В комиссии не сомневаются: двигатель ракеты подорвался сразу после ее схода при выполнении учебного пуска. Такое заявление в эфире телеканала «Звезда» сделал начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил Сергей Байнетов. Канал сопроводил эти слова видеокадрами подъема обломков Су-27 со дна Черного моря. На некоторых из них можно увидеть входные отверстия от осколков ракеты и фрагменты пороховых газов, принадлежавших двигателю снаряда. Как отмечает агентство «Интерфакс», это подтвердила экспертиза в Центральном научно-исследовательском институте ВВС. В Службе безопасности полетов ранее говорили, что летчик самолета больше 40 секунд пытался его спасти в условиях сильнейших перегрузок.

Истребитель Су-27 пропал с радаров в конце марта в 50 км от Феодосии. Он упал в море. Летчик успел катапультироваться, однако его так и не нашли.