Bloomberg: Google и Facebook отказались от планов проложить подводный интернет-кабель между США и Гонконгом

Компании Google и Facebook отказались от планов проложить подводный интернет-кабель между США и Гонконгом, сообщает агентство Bloomberg. По его данным, отозвана соответствующая заявка, поданная в Федеральную комиссию по связи. Вместо неё направлен новый запрос – на соединение с Тайванем и Филиппинами. По данным Bloomberg, американские спецслужбы и Минюст США ранее попросили комиссию отклонить заявку, поскольку посчитали, что канал связи с Гонконгом даст Китаю возможность получать персональные данные американцев.