Президент Аргентины призвал футболиста Лионеля Мессии вернуться на родину

Альберто Фернандес поддержал аргентинского спортсмена, который решил уйти из испанского клуба «Барселона». Президент попросил порадовать граждан страны и завершить карьеру в местной команде «Ньюэллс Олд Бойз», пишет испанская газета Marca.

Сообщения о том, что Месси уведомил «Барселону» о намерении покинуть команду, появились на прошлой неделе.