Альберто Фернандес поддержал аргентинского спортсмена, который решил уйти из испанского клуба «Барселона». Президент попросил порадовать граждан страны и завершить карьеру в местной команде «Ньюэллс Олд Бойз», пишет испанская газета Marca.
Сообщения о том, что Месси уведомил «Барселону» о намерении покинуть команду, появились на прошлой неделе.
Президент Аргентины призвал футболиста Лионеля Мессии вернуться на родину
Альберто Фернандес поддержал аргентинского спортсмена, который решил уйти из испанского клуба «Барселона». Президент попросил порадовать граждан страны и завершить карьеру в местной команде «Ньюэллс Олд Бойз», пишет испанская газета Marca.