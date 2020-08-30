Белорусская милиция начала задерживать участников крупной акции оппозиции, которая проходит в центре Минска

Белорусская милиция начала задерживать участников новой крупной акции оппозиции, которая проходит сегодня в центре Минска. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Мероприятие под названием «Марш мира и независимости» началось полчаса назад, участники продолжают прибывать — рассказал в эфире телеканала «Настоящее время» руководитель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

Белорусский сайт Tut.by передаёт, что сегодня протестующие помимо прочего скандируют «Мы на день рожденья!». Президенту республики Александру Лукашенко, после переизбрания которого и начались протесты, сегодня исполняется 66 лет.