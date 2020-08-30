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14:06, 30 августа 2020

Бывшая стажерка компании SpaceX обвинила ее менеджера в домогательствах

Она утверждает, что ее не взяли на работу из-за жалоб на гендерную дискриминацию.

Джоули Кроулифаренга, подавшая иск против компании Илона Маска, рассказала, что проходила стажировку в SpaceX каждое лето с 2015 по 2017 год. По ее утверждениям, менеджер, с которым она работала, заставлял ее чувствовать себя дискомфортно. Кроулифаренга обиделась на некоторые неуместные, по ее мнению, замечания. Например, по ее словам, менеджер позволил себе сказать, что мог бы провести остаток жизни, пытаясь понять стажерку. Помимо этого, она пожаловалась на слишком долгие рабочие встречи: они якобы длились до двух часов, в то время как с мужчинами-стажерами – не более 30 минут.

Во время последней стажировки Кроулифаренга не выдержала и подала жалобу на поведение своего руководителя в отдел кадров SpaceX – и в результате получила отрицательный отзыв. При этом предыдущие, по ее утверждениям, были положительными. Постоянного места она так и не получила. Теперь же Кроулифаренга хочет компенсацию за «нервозность, депрессию, испуг, шок, боль, дискомфорт, усталость и беспокойство», которые она, по ее уверениям, испытала за время стажировки. Сумма иска при этом не уточняется.

В SpaceX иск своей бывшей стажерки не комментировали.



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