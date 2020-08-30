Во Франции задержали военного по делу о передаче России секретных данных

Офицера подозревают в государственной измене.

Подполковник служил на военной базе НАТО в Италии. Военного задержали сотрудники французской службы внешней разведки во Франции. Это произошло, когда он готовился вернуться на службу в Италию после летнего отпуска. Сейчас подполковник помещен тюрьму Санте, которая находится в Париже, сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире радио Europe 1. По ее словам, правосудие выполнило свою работу, с соблюдением секретности. В прокуратуру обратилось министерство вооруженных сил страны. Как отметила глава военного ведомства, теперь суд должен определить, в чем именно он виновен и совершал ли преступление. Офицера обвиняют в том, что он передавал важные документы. Какие именно, а также имя подозреваемого не разглашается.

Москва пока отреагировала на сообщения о задержании французского военного по подозрению в шпионаже в пользу России.