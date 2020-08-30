Лукашенко в ближайшее время совершит визит в Москву, чтобы встретится с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время совершит визит в Москву, чтобы встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба белорусского президента.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина станет продолжением давления на общественное мнение Белоруссии.

«Это продолжение давления на общественное мнение, которое начал Лукашенко. Он использует разные методы: среди них есть и блеф: его первые высказывания о возможной интервенции России были блефом. Ему крайне важно демонстрировать существенной части белорусского общества, что за ним стоит Путин, а значит, он прочно сидит в своем кресле, несмотря на то, что это кресло, скорее, состоит из штыков, а не из чего-то мягкого», — сказал он.

А.Колесников отметил, что и В.Путину, и А.Лукашенко выгодны взаимные контакты с точки зрения пиара, однако договориться о чем-либо в ходе встречи до окончания протестов они не смогут.

По словам эксперта, в будущем возможно «экономическое поглощение Россией Белоруссии». При этом ему кажется маловероятным сценарий военного вторжения России в Белоруссию. «Оно будет мирным, потому что Путину не выгодно сейчас заниматься прямой военной интервенцией. Возможен вариант полицейской интервенции, но это тоже сильно перенапряжет отношения с гражданским обществом Белоруссии, и с западом, с которым и так все плохо, но может стать еще хуже», — заключил он.

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече в Москве в ближайшие недели. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

У активной части белорусского гражданского общества встреча двух президентов вызовет новые опасения оккупации Россией, а у людей, которые поддерживают Лукашенко, визит белорусского президента вызовет положительные эмоции, считает Колесников.