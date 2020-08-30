В центре Минска собираются участники очередной массовой акции оппозиции

Она должна начаться в 2 часа дня. Мероприятие заявлено как «Марш мира и независимости». Оппозиционные телеграм-каналы сообщают, что жителям регионов предложили собраться в своих городах, в центре, а также приехать и оставить у резиденции Александра Лукашенко подарки к его сегодняшнему дню рождения.