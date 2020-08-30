Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве, сообщила пресс-служба Кремля

Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве, сообщила пресс-служба Кремля. О встречи лидеры России и Белоруссии договорились по телефону. Как отмечает РБК, это был пятый разговор Путина и Лукашенко после президентских выборов в республике, которые завершились переизбранием белорусского лидера на новый срок и обернулись массовыми акциями протеста.