Министерство просвещения России не будет требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.

«Прививка — это всегда дело добровольное. Во многих субъектах федерации люди уже сдали эти анализы, не только для того, чтобы подтвердить администрации школы что человек здоров, а исходя из своего собственного состояния здоровья. Никто добровольно-принудительно ни каких коронавирусных и других прививок не делает. Это дело каждого конкретного человека. Хочет — делает, не хочет -может отказаться».

В то же время Семченко рекомендовал педагогам сделать прививку от гриппа, но еще раз подчеркнул, что решение должен принимать каждый самостоятельно.