Число заражений коронавирусом в мире превысило 25 миллионов

Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику заболеваемости. Продолжает расти количество инфицированных и в России.

Лидером по числу заражённых остаются США. Там выявлено почти 6 миллионов случаев за всё время пандемии коронавируса. На Америку приходится примерно четверть всех инфицированных в мире. По числу смертей Соединённые Штаты тоже лидируют в печальном списке. За океаном умерли больше 180-ти тысяч человек. В США на днях подтвердился случай повторного заражения. Коронавирус снова выявили у жителя города Рино в штате Невада, передает агентство Рейтер. До этого повторные случаи регистрировали в Гонконге, Нидерландах и Бельгии. Следом за Штатами по числу заражённых коронавирусом идут Бразилия и Индия. Наша страна остаётся на 4-м месте. За сутки в России по данным оперативного штаба выявили 4980 новых случаев, немногим больше чем накануне. Москва, Петербург и Московская область лидируют по числу заражённых. В столице почти 700 новых случаев за минувший день. Агентство ТАСС сообщает, что коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до максимального значения с начала лета. За сутки 68 человек умерли. Добавлю, что за все время пандемии в нашей стране заболели более 990 тысяч человек, число смертей превышает 17 тысяч.

По всему миру от коронавируса скончались уже более восьмисот тысяч человек.