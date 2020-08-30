В Берлине на акции против ограничений, связанных с коронавирусом, задержали сотни людей, в том числе, у посольства РФ

В Берлине на акции против ограничений, связанных с коронавирусом, задержали сотни людей, в том числе, у посольства России. В ходе демонстрации правые экстремисты и радикалы попытались проникнуть в здание бундестага.

Мероприятие было заявлено движением «Думать иначе», основанным противниками ограничительных мер в Штутгарте. К ним примкнули так называемые «Граждане Рейха», отрицающие существование ФРГ, и правые экстремисты. Об участии в демонстрации заявила также право-популистская партия «Альтернатива для Германии». Сенат земли Берлин ранее запретил шествие из-за сознательных нарушений гигиенических предписаний во время предыдущих демонстраций. Однако административный суд по иску организаторов в срочном порядке отменил запрет.

В субботу около 40 тысяч демонстрантов вышли с требованием отставки правительства и окончания мер по борьбе с пандемией. Многие из них держали нацистские флаги и другие символы Третьего рейха. Полиция, однако, прекратила шествие из-за несоблюдения мер инфекционной защиты. Оставшихся сидеть на асфальте протестующих полицейские переносили с проезжей части. Несколько сот человек двинулись штурмовать здание рейхстага, однако были остановлены перед ограждениями. Многие кидали камни и бутылки в полицейских. 300 человек было арестовано, более 200 — перед зданием посольства России.

Ранее правые радикалы распространили сообщение о готовящейся помощи российских и американских войск при свержении правительства. При этом в интернете курсировали различные фейк-ньюс. Например, использовались фото с «Парада любви» для доказательства участия миллионов граждан. Одно праворадикальное издание утверждало, что Конституционный суд назвал запрет демонстрации противозаконным.

Политики различных партий осудили действия правых экстремистов. Вице-канцлер Олаф Шольц заявил, что нацистские символы не должны появляться перед бундестагом.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что каждый имеет право оспаривать действия по борьбе с пандемией, однако, по его словам, для этого не нужно примыкать к правым экстремистам и подвергать других риску заражения.