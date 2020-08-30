Индия отказалась участвовать в российских учениях «Кавказ-2020»

Они должны пройти в сентябре. По официальной версии, власти Индии обеспокоены ситуацией с коронавирусом, по неофициальной, которую приводит местное информационное агентство ANI, причина заключается в участии в манёврах Китая и Пакистана.

Вероятно, свою роль сыграла и ситуация с коронавирусом и факт обострения отношений Индии с Китаем и Пакистаном, сказал в интервью «Эху Москвы» военный обозреватель, заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» Александр Гольц.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в учениях примут участие представители пяти иностранных государств.