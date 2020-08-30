Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела из-за давления на белорусских депутатов

Об этом сообщил государственный телеканал «Беларусь 1».



Ситуация в Белоруссии развивается драматично. Президент Александр Лукашенко выступает с угрозами, но не даёт никаких положительных стимулов и позитивной программы для народа, — отметил в интервью «Эху Москвы» белорусский политолог, автор книги «Александр Лукашенко. Политический портрет» Валерий Карбалевич, он отметил, что сегодняшние акции оппозиции вряд ли как-то особенно заденут лидера, но день рождения у него вероятно всё же получится безрадостным.

Отметим, Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин сегодня по телефону поздравил белорусского коллегу с днём рождения, лидеры обсудили взаимовыгодное сотрудничество и договорились в ближайшие недели встретиться в Москве.