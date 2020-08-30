Минские силовики полностью оцепили главную площадь города у Дома правительства

Здесь вскоре должна начаться массовая акция оппозиции под названием «Марш мира и Независимости».

Подразделения ОМОНа готовятся сдержать натиск десятков тысяч протестующих, которые в эти минуты направляются в центр Минска из всех районов столицы. Колонны демонстрантов должны встретиться на главной площади — площади Независимости в два часа дня, а затем начать марш по центру города, при этом маршрут движения или конкретный план действий участников шествия не сообщается. Очевидно, многое будет зависеть от того, как поведут себя силовые структуры и сумеют ли у они противостоять огромному потоку демонстрантов. На пути у них выставлены металлические заграждения и цепь омоноацев, однако рядом с Домом правительства также стоят машины с колючей проволокой, водомёты, автозаки, многочисленные автобусы с бойцами и другая спецтехника. Силовики патрулируют город с самого утра, по улицам в разных районах передвигается техника, замечен даже БТР. Отдельное внимание власти уделяют охране военных мемориалов — их огородили колючей проволокой и оцепили солдаты.

Отметим, что сегодняшний марш совпал с днём рождения президента Александра Лукашенко, в связи с чем активисты призывают своих соратников приносить на демонстрацию своеобразные подарки действующему главе — это могут быть как определенные плакаты, так и различные поделки. Сделанные своими руками презенты уже активно выкладываются в социальные сети. Ну а принести эти подарки планируется к одной из резиденций Лукашенко в Минске ищи за пределами города.

Аналогичные акции оппозиции подходят сегодня во всех городах Белоруссии.