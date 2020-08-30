Z Архив новостей новости
5 16 6 1557
13:02, 30 августа 2020

Минские силовики полностью оцепили главную площадь города у Дома правительства

Здесь вскоре должна начаться массовая акция оппозиции под названием «Марш мира и Независимости».

Подразделения ОМОНа готовятся сдержать натиск десятков тысяч протестующих, которые в эти минуты направляются в центр Минска из всех районов столицы. Колонны демонстрантов должны встретиться на главной площади — площади Независимости в два часа дня, а затем начать марш по центру города, при этом маршрут движения или конкретный план действий участников шествия не сообщается. Очевидно, многое будет зависеть от того, как поведут себя силовые структуры и сумеют ли у они противостоять огромному потоку демонстрантов. На пути у них выставлены металлические заграждения и цепь омоноацев, однако рядом с Домом правительства также стоят машины с колючей проволокой, водомёты, автозаки, многочисленные автобусы с бойцами и другая спецтехника. Силовики патрулируют город с самого утра, по улицам в разных районах передвигается техника, замечен даже БТР. Отдельное внимание власти уделяют охране военных мемориалов — их огородили колючей проволокой и оцепили солдаты.

Отметим, что сегодняшний марш совпал с днём рождения президента Александра Лукашенко, в связи с чем активисты призывают своих соратников приносить на демонстрацию своеобразные подарки действующему главе — это могут быть как определенные плакаты, так и различные поделки. Сделанные своими руками презенты уже активно выкладываются в социальные сети. Ну а принести эти подарки планируется к одной из резиденций Лукашенко в Минске ищи за пределами города.

Аналогичные акции оппозиции подходят сегодня во всех городах Белоруссии.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп-шоу Трамп будет выступать каждый вечер в течение всех чытерех дней съезда, а номинацию примет на лужайке Белого Дома, что также нарушает правило не использовать офис президента в предвыборной кампании…

5 420 6 16083 25.08
Блоги

Карина Орлова журналист

«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…

5 205 6 18472 28.08
Блоги

+ Замглавврача Омской БСМП Калиниченко: Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории Замглавврача Омской БСМП Калиниченко: Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории Пресс-конференция Минздрава Омска и БСМП №1...

5 175 6 24303 24.08
8читать ;смотреть
Блоги

Протесты в Белоруссии: день 14. Хроника событий Лукашенко поблагодарил силовиков и пообещал «разобраться» с протестами…

5 115 6 109343 23.08
Блоги

Омские медики: «Людей, сохранивших Навальному жизнь, втягивают в политический процесс» Дошло до того, что омских врачей стали сравнивать с героями комедий Мольера, для которых пиявки и кровопускание были основными методами лечения. Это хамское оскорбление докторов…

5 255 6 40265 26.08
Интервью Разворот (утренний)

Светлана Тихановская гость: Светлана Тихановская кандидат в президенты республики Беларусь

У нас люди хотят одного — чтобы Лукашенко ушел. И мы этого добьемся путем мирных демонстраций…

5 38 6 6598 27.08
#слушать 21:32 8читать ;смотреть $скачать 4.9 МБ
Интервью Интервью

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента РФ

Об отравлении Алексея Навального «Эхо Москвы»: Когда мы говорим о расследовании, это ведь и расследования уголовные. Есть ли какие-то указания Следственному комитету?
Д.Песков: Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме…

5 181 6 33199 25.08
Блоги

МИД РФ — об отравлении Алексея Навального: «Российское руководство выступает за самое тщательное расследование» «Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей»...

5 122 6 23419 25.08
Блоги

+ Лукашенко: В школах не должны работать учителя, которые не поддерживают государственную идеологию Лукашенко: В школах не должны работать учителя, которые не поддерживают государственную идеологию Президент Белоруссии потребовал увольнять учителей, участвующих в протестах…

5 62 6 11967 24.08
8читать ;смотреть
Голосование
Как вы оцениваете заявление Путина о том, что Россия готова направить силовиков в Белоруссию, если возникнет реальная угроза политической стабильности?
5 42 6 8669 28.08
Блоги

+ «Как крысы разбежались»: Лукашенко прилетел в резиденцию в Минске с оружием в руках «Как крысы разбежались»: Лукашенко прилетел в резиденцию в Минске с оружием в руках Президент Белоруссии выходит из вертолета, на нем бронежилет, в руках он держит оружие, похожее на автомат…

5 278 6 111795 23.08
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Барнауле задержали военнослужащего РВСН, его заподозрили в передаче секретных данных Украине В Барнауле задержали военнослужащего РВСН, его заподозрили в передаче секретных данных Украине Офицеру может грозить до 20 лет лишения свободы…

5 28 6 6353 27.08
8читать ;смотреть
Блоги

«Конкорд»: Евгений Пригожин намерен «раздеть и разуть» Алексея Навального и Любовь Соболь «Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием»...

5 444 6 103247 26.08
Блоги

+ Руководитель стачечного комитета «Гродноазота» Юрий Рововой уехал из Белоруссии Руководитель стачечного комитета «Гродноазота» Юрий Рововой уехал из Белоруссии В своем Инстаграме Рововой объяснил, что покинул страну, опасаясь уголовного преследования…

5 23 6 5419 27.08
8читать ;смотреть
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Проблема нового романа Пелевина в том, что говорить не о чем с точки зрения литературы…

5 61 6 14569 28.08
#слушать 01:48:58 8читать ;смотреть $скачать 24.9 МБ
Блоги

Леонид Гозман политик

В компетентные органы В это трудное время наш народ вправе ожидать от чекистов и пропагандистов более активной позиции по защите Отечества от грязной клеветы с Запада…

5 208 6 50575 25.08

Популярное за неделю

Новости

Силовики стягивают в центр Минска колонны из спецтехники, автозаки и автобусы Колонна направилась к Дому правительства, где оппозиция сегодня днём планирует провести новую крупную протестную акцию…

5 23 6 8072
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Дело в том, что после хорошей дозы таких ингибиторов из комы может выйти совершенно другой человек с существенно измененной личностью…

5 89 6 106692 26.08
#слушать 50:21 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 58 6 15169 25.08
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Немецкий профессор о причинах заболевания, состоянии и шансах Навального Это вещество можно ввести через легкое, через кожу или через желудочно-кишечный тракт. Есть различные возможности ввода. Мы знаем, что господин Навальный или выпил чай, или это произошло в самолете, но это все чистые предположения…

5 227 6 403474 25.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Диагноз Шарите и Омские врачи Диагноз Шарите и Омские врачи Зачем нам врут?

5 81 6 127379 25.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8714020
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4614820

Сегодня в эфире