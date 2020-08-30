Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал спокойный и, как он выразился, домашний День города

Градоначальник рассказал, что в этот раз не будет ни фейерверков, ни концертов, ни перекрытия Тверской. Праздничные площадки организуют в парках и скверах. Собянин добавил, что настоящий праздник для жителей Москвы, это выход из тяжёлой ситуации с пандемией.