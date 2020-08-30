Число пострадавших в аварии с участием автобуса в Дагестане выросло до 17, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Ранее сообщалось, что травмы получили 11 человек.

Авария произошла сегодня ночью на трассе Астрахань – Махачкала. По предварительным данным, на пути автобуса оказалось колесо, отлетевшее во время движения от прицепа автомобиля «Камаз». В итоге автобус оказался в кювете. Это был рейс Махачкала – Москва. Он перевозил 45 пассажиров. Началась доследственная проверка.