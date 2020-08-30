К центральной площади Минска стянуты автозаки, по периметру выставлены ограждения, на территорию доставлены водомёты, сообщает сайт Tut.by. Сегодня в два часа дня на площади Независимости запланирована новая крупная акция оппозиции. Протесты в республике продолжаются три недели. Они начались после переизбрания президентом Александра Лукашенко. Накануне белорусская оппозиция объявила о намерении создать в республике политическое движение. О планах в ходе прямого эфира на YouTube рассказала член президиума оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова.

Она при этом подчеркнула, что в Координационном совете оппозиции Белоруссии не получают финансирования, она заверила, что члены совета работают как волонтёры.