Лидеры России и Белоруссии сегодня вновь обсуждали по телефону ситуацию в республике

Как сообщил телеканал «Беларусь 1», Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули в беседе общую ситуацию в Белоруссии. Кремль подтвердил факт разговора, уточнив, что Путин поздравил Лукашенко с днём рождения и что лидеры договорились в ближайшие недели встретиться в Москве.