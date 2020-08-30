Адвокат Алексей Липцер: Завтра состоится отбор присяжных по делу сестер Хачатурян

Завтра состоится отбор коллегии присяжных по делу старших сестер Хачатурян – Крестины и Ангелины. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

«Завтра в 11 часов в Московском городском суде состоится отбор коллегии присяжных. Судом вызвано 60 человек, мы должны будем отобрать коллегию в размере восьми основных присяжных и нефиксированное число – запасных», — сказал он.

А.Липцер отметил, что присяжные отбираются по личному желанию участников судебного процесса. «Приходят люди, их спрашивают, готовы ли они участвовать в суде, они говорят, что готовы. Дальше мы задаем им разные вопросы и выясняем, имеют ли они право и готовы ли они быть присяжными по делу. Например, если они в прошлом работали адвокатами или следователями, то они, скорее всего, присяжными уже быть не могут», — заявил он.

Отбор присяжных будет происходить в течение одного дня, добавил адвокат.

Сестер Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве отца – 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело обнаружили 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве с колото-резаными ранами груди и шеи. Сестры дали признательные показания.

Защита настаивает, что сестры жили в условиях психотравмирующей ситуации и действовали в пределах необходимой самообороны. Адвокаты подчеркивают, что М.Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и применял сексуальное насилие.



Генпрокуратура сначала требовала поменять обвинение на самооборону, однако затем утвердила обвинительное заключение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Крестине и Ангелине Хачатурян грозит наказание на срок от восьми до 20 лет.

В ходе следствия младшая сестра Мария Хачатурян была признана невменяемой в момент совершения преступления. Ее дело рассматривают отдельно.