Это вызвало недовольство кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его соратников.

Брифингов не будет для членов комитетов по разведке обеих палат Конгресса — Палаты представителей и Сената. Утечками информации объяснил решение директор национальной разведки Джон Рэтклифф. Вместо брифингов по данным телеканала CNN спецслужбы будут письменно отчитываться в том, как обеспечивают безопасность предстоящих выборов президента США. Дональд Трамп, который идет на второй срок от республиканцев, сказал, что глава разведки устал от постоянных сливов неверной информации. В Демократической партии решение разведки назвали попыткой команды президента скрыть информацию, связанную с выборами. Позорным считает его глава Палаты представителей США Нэнси ПелОси. Кандидат в президенты от Демпартии Джо Байден расценил отмену брифингов как попытку Трампа скрыть помощь, которую оказывает ему Владимир Путин в переизбрании на должность президента США. Байден подчеркнул, что внешняя политика Трампа была большим подарком для Кремля и российские власти в очередной раз хотят скрыть цитата «его ужасающие провалы, которые ввергли США в многочисленные кризисы».

Выборы президента США пройдут 3 ноября. До этого Россию обвинили во вмешательстве в предыдущие выборы главы страны, Москва это отрицала.