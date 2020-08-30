Прокуратура не нашла нарушений при перевозке собак, которые пострадали на рейсах авиакомпании «Аэрофлот»

В полете одно животное лишилось зрения из-за травмы глаза, второе сильно ударилось зубами.

Выводы прокуратура сделала по итогам проверки. Ведомство начало ее проводить после того, как в июне поступили две жалобы на серьезный вред здоровью собак, который был получен во время полетов рейсами «Аэрофлота», сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Разбирательство началось после того, как владелица таксы Ирина Павлова, которая живет в Брянске, направила претензию в авиакомпанию. Ее собака во время полета по направлению Петропавловск-Камчатский — Москва получила серьезную травму глаза и перестала видеть. Сейчас животное проходит лечение.

Второй случай произошел, когда мама Кристины Ильичевой летела рейсом «Аэрофлота» с собакой, а после полета получила бокс, где размещалось животное, «в кровяных подтеках с грязью». Хозяйка предположила, что собака «очень сильно ударилась зубами и деснами о дверцу перевозки». В авиакомпании тогда сообщили, что нарушений во время не выявлено.

Пока «Аэрофлот» и пострадавшие стороны не прокомментировали итоги проверки прокуратуры.