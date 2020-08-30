Общенациональная акция оппозиции пройдет сегодня в Белоруссии

Её участники выступят против действующего президента Александра Лукашенко.

«Марши мира и независимости» организуются во всех городах республики. Самая массовая акция ожидается в столице страны, где на улицы выходят не только местные жители, но и активисты из других регионов. Около полудня участники минского марша начнут собираться в колонны на окраинах города, чтобы к двум часам встретиться на главной площади — площади Независимости.

Дальнейшего плана действий у оппозиции нет. По словам самих протестующих, всё будет решаться на месте — тактика активистов во многом будет зависеть от действий силовиков, которые в последние дни ведут себя всё более решительно и задерживают не только протестующих, но и журналистов.

В прошлое воскресенье число участников аналогичной акции в Минске, по оценкам СМИ, составило 180 тысяч человек. Власти называли цифру 20 тысяч.