МВД Белоруссии объявило о задержании 29 человек за участие в несанкционированных акциях в минувшую субботу

Об этом сообщает агентство ТАСС. Вчера в Минске состоялось шествие, заявленное как Женский марш. Участвовали, по данным белорусского сайта Tut.by около 10 тысяч человек, в основном женщины. ОМОН несколько раз пытался блокировать протестующих. В числе задержанных оказались журналисты.