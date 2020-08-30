В Роскосмосе считают маловероятным столкновение с Землёй астероида, который пролетит мимо планеты 1 сентября, передаёт агентство «Интерфакс». В госкорпорации подчеркнули, то рассчитали риски ещё в 2011 году и пришли к выводу, что вероятность несущественна. Там также отметили, что астероиды из группы Аполлонов довольно часто приближаются к Земле, так, в августе было зафиксировано около 80 сближений, самое близкое из которых – менее 8 тысяч километров.

Ранее о приближении потенциально опасного астероида предупредило Американское аэрокосмическое агентство.