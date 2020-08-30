В центр Минска стянуты автозаки и спецтехника, обнесена ограждением площадь Независимости

В центр Минска стянуты автозаки и спецтехника, обнесена ограждением центральная и крупнейшая в городе площадь Независимости, сообщает агентство «Интерфакс». Сегодня в два часа дня в центре города планируется новая крупная акция оппозиции, посвящённая итогам президентских выборов в результате которых главой которых остался Александр Лукашенко. Накануне в Минске прошёл Женский марш, он продолжался около пяти часов. Как пишет сайт «Дойче Велле», участвовали порядка 10 тысяч человек, в основном женщины. Они скандировали «Уходи», «Нас много – ты один» и «Трибунал».