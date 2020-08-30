Военная прокуратура Ливана заподозрила сварщика в порту Бейрута в связях с экстремистами

Военная прокуратура Ливана, по данным местной прессы, заподозрила одного из сварщиков в морском порту Бейрута в связях с экстремистами. Расследование идет на фоне мощнейшего взрыва, потрясшего столицу Ливана в начале августа.

Сомнения относительно личности сварщика появились из-за обстоятельств его устройства на работу. Как передает агентство ТАСС со ссылкой на ливанскую газету «Аль-Ахбар», на работу в морской порт Бейрута он устроился лишь за несколько дней до взрыва, а до этого он никогда не работал по специальности. Навыки по ней, как утверждается, он получил на одном из YouTube-каналов. Связь с экстремистскими группировками, впрочем, окончательно пока не доказана, отмечает издание.

Источники в следственной комиссии, занимающиеся расследованием трагедии, настаивают, что основные выводы таковы: причиной взрыва на складе в морском порту Бейрута не были ни диверсия, ни ракетный удар. Кроме того, как отмечается, американские и французские следователи считают, что трагедия произошла из-за возгорания пиротехнических изделий, которые находились вместе с аммиачной селитрой. Ее детонация считается основной причиной мощнейшего взрыва.

В результате взрыва в Бейруте, по официальным данным, погибли 179 человек и около 6 тысяч пострадали. Еще свыше 300 тысяч человек остались без крова. По оценке властей, на реконструкцию ливанской столицы может потребоваться до 15 млрд долларов.

Число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 190, всего ранения получили более 6,5 тысячи человек, говорится в еженедельном отчете правительства, опубликованном в воскресенье.

Сообщается, что три человека остаются пропавшими без вести, 300 тысяч человек остались без крова, более 50 тысяч домов пострадали от взрыва.