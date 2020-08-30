«МБХ медиа» утверждает, что управление делами президента потратило почти 245 млн руб на госнаграды

Сайт «МБХ медиа» утверждает, что управление делами президента потратило почти 245 миллионов рублей на государственные награды. Соответствующие договоры проект обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс».

Управление делами президента закупило почти 12 тысяч государственных наград — медалей, орденов и нагрудных знаков. Контракт получило его подведомственное унитарное предприятие Центр «Русские ремесла», пишет сайт «МБХ медиа». По его данным, полученным на основании базы «СПАРК-Интерфакс», больше всего денег — почти 220 миллионов рублей ушло на приобретение свыше 5 тысяч знаков ордена Пирогова. Выдают его за самоотверженность при оказании медицинской помощи. Еще 10,5 миллионов рублей потрачено на более чем 3,5 тысячи медалей Луки Крымского, которые вручают за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи. Эти награды учредили совсем недавно — в июне.

Более 6,5 миллионов рублей управление делами президента потратило на нагрудные знаки к почетной грамоте главы государства. Средства также выделялись на медали «Герой труда», на изготовление орденов «За заслуги перед Отечеством» первой, второй и третей степеней. Кроме того, были закуплены нагрудные знаки к почетному званию заслуженного работника.

Управление делами президента пока не комментировало информацию, представленную сайтом «МБХ медиа».