Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в сентябре в России

Согласно официальной версии, отказ связан с пандемией коронавируса и трудностями, которые она вызвала, в том числе логистическими. Между тем местное информационное агентство ANI сообщило, что причина заключается в участии в манёврах Китая и Пакистана.

Индия под предлогом коронавируса отказалась из-за обострения отношений с Китаем и Пакистаном, сказал в интервью «Эху Москвы» военный обозреватель, заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» Александр Гольц.

Отказ Индии от участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» в России нельзя назвать неожиданным решением. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.

«За последний год резко обострились до уровня прямого военного столкновения отношения между Индией и Китаем. Между Индией и Пакистаном они тоже довольно-таки скверные», — сказал он.

А.Гольц также отметил, что на отказ Индии от участия в военных учениях повлияло легкомысленное отношение к пандемии в российских вооруженных силах. «Переброска какого-то подразделения в Россию с сопутствующей техникой в условиях пандемии – это большая головная боль», — добавил он. Однако отказ Индии от участия в военных учениях не повлияет существенным образом на сами учения, считает эксперт. «Все-таки стратегические учения «Кавказ-2020» – это, прежде всего, российские учения. Их статус определяется именно этим: это будут стратегические перемещения войск, отработка сценариев. Международная деятельность, которая окружает российские стратегические учения последние годы, это все-таки некоторая добавка», — заметил он.

Минобороны Индии отказалось участвовать в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», которое запланировано в России на сентябрь этого года. В заявлении официального представителя ведомства сказано, что Индия решила не отправлять контингент на «Кавказ-2020» в связи с пандемией коронавируса и связанными с этим трудностями, в том числе логистическими.

Ранее СМИ сообщали, что Индия может отказаться от участия в международных учениях «Кавказ-2020», поскольку в этих учениях также намерены принять участие военнослужащие из Китая и Пакистана.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в учениях примут участие представители пяти иностранных государств.