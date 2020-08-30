Прощание с народным артистом СССР Владимиром Андреевым назначено на среду, 2-е сентября, в Московской драматическом театре имени Ермоловой. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на его близких. Владимир Андреев скончался накануне на 91-м году жизни. Он был великим актёром и прекрасным педагогом, — сказал «Эху Москвы» ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский.



Андреев служил в театре Ермоловой, в 80-х был главным режиссёром Малого театра, артист был задействован в ряде зарубежных спектаклей и преподавал в ГИТИСЕе, где заведовал кафедрой актёрского мастерства. Среди его учеников – Елена Яковлева и Кристина Орбакайте.