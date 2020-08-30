Прокуратура не нашла нарушений при перевозке двух собак, пострадавших на рейсах «Аэрофлота», сообщает со ссылкой на источник агентство ТАСС.

Проверка началась два месяца назад после жалоб хозяев животных. Одна собака пострадала на рейсе Москва – Симферополь, где её везли в багажном отсеке. Владелицы рассказали, что собаку выдали в окровавленной переноске, у животного были травмированы морда и пасть.

Другая собака, летевшая из Петропавловска-Камчатского в Москву, по словам хозяйки, была выдана в клетке с выломанной дверцей. У животного был разбит глаз.

В Аэрофлоте тогда подчёркивали, что соблюдают все правила перевозки животных.