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10:31, 30 августа 2020

База данных «СПАРК»: Управление делами президента потратило почти 245 миллионов рублей на государственные награды

Управление делами президента потратило почти 245 миллионов рублей на государственные награды, сообщает сайт «МБХ медиа» со ссылкой на базу данные «СПАРК». Согласно этим сведения, больше всего денег – почти 220 миллионов ушло на приобретение ордена Пирогова. Его вручали в июне медицинским работникам. Больше шести с половиной миллионов ушло на нагрудные знаки к почетной грамоте президента . В 853 тысячи рублей обошлись 6 медалей «Герой труда».

Накануне был опубликован указ президента о присуждении более чем 280 государственных наград. В частности, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил дизайнер Артемий Лебедев.



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